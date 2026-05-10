歌手工藤静香（56）が9日までに、インスタグラムを更新。北海道公演の帰りに起きたエピソードを明かした。

工藤は「コラーゲンたっぷり味噌汁！ 最近味噌汁は鍋で作らず、お椀の中で完結させています。そして、甘酒を入れるとおいしいんです」とつづり、鶏肉から取っただしをみそや甘酒の入ったおわんに注ぐ様子などを披露した。

続けて「そして、ごませんべい。フライパンにみりんとオリゴを少し入れて、ゴマを2袋！ 焦げない程度に炒めたら、シートの上に乗せてた平らに。さらにオーブンで数分焼くとパリパリ！」とごませんべいのレシピを公開した。

さらに「そして、北海道公演の帰り。何と！ ラウンジから出て、少しのところに指輪を落としていたらしく、、、気がつくようなものだけれども、これがまた気がつかず。そしてそれをまた私のファンが『これはしーちゃんのでは？』と、拾ってくれたのです。笑 もうほんとにびっくりしました」と明かし、「そして、これをなくしていたら、とても辛い思いをしていました。しばらく凹んで元気が出ないところでしたよ。とっても感謝です」と、感謝を伝えた。

この投稿に「絶対、体に良いヤツ！」「お椀の中で完成させるお味噌汁作ってみます」「大事な指輪良かったですね」「ファンの方凄すぎるー」「すごい！！ 指輪がしぃちゃんから離れたくなかったんでしょうね」などのコメントが寄せられている。