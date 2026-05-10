岡山県の少し珍しい地名についての話題です。岡山県・奈義町にある地名ですが、成り立ちをひも解いてみるとイメージとはかけ離れた由来、さらには壮大な地球の歴史が隠されていました。

【写真を見る】地名の謎を調査してみたら驚きの事実が...1600万年の歴史が秘められた地域の名は「柿」 果物とは全く関係なかった【岡山】

柿の産地なのか？ 「柿」という地域の名前に秘められた謎

ここは岡山県奈義町の「柿」という地域です。



（秋庭貴泰記者）

「珍しい地名の由来を調査してみたいと思います」



まず考えられるのは果物の柿との関連性です。

（秋庭貴泰記者）

「柿という地域、果物の柿が産地だったりするんでしょうか」

（住民）

「違うと思います」

「サトイモです。サトイモ」

（秋庭貴泰記者）

「果物の柿の産地か何かでしょうか」

（住民）

「いや産地じゃないです」

「なぎビーフ」



特産品はサトイモや牛肉。ちなみに町のマスコットキャラクターもサトイモです。

地域の名「柿」の由来を紐解くカギを求めて訪ねたのは…

手がかりを求めて訪れたのは同じ地域にあるなぎビカリアミュージアム。博物館ならなにか分かるかもしれません。

（秋庭貴泰記者）

「ここはどういう博物館なんでしょうか」

（なぎビカリアミュージアム 畑中亜希子館長）

「周辺地域で発掘された、海の生き物の化石を展示している博物館です」

たしかに太古の海に生息していた巻貝のビカリアやサメの歯、クジラの骨などといった海に関連する生き物の化石がズラリと並んでいます。すべて奈義町や津山市など周辺地域で発掘されたものだといいますがなぜ、那岐山のふもとに位置する山間部で海に関連する化石がみつかるのでしょうか？

（なぎビカリアミュージアム 畑中亜希子館長）

「1600万年前はここは海だったんです」



太古の奈義町周辺には「津山海」と呼ばれる遠浅の海が広がっていました。気候は今よりもずっと暖かく、島々の沿岸には沖縄などで見られるマングローブが生い茂っていたと考えられています。太古の海は途方もない年月をかけて地殻変動による隆起を繰り返し山間部になったというわけです。

こちらは博物館で大人気の化石発掘コーナーです。地元で採取された1600万年前の地層が運び込まれていて、発見した化石は持ち帰ることができるんです。

発音の仕方にエビデンスが…字が難しくて書けなかった？

さあここからが本題。「大量の化石が眠る」という特殊な地域性にこそ秘密が隠されていたのです。



（秋庭貴泰記者）

「地名の由来はご存じですか」

（なぎビカリアミュージアム 畑中亜希子館長）

「江戸時代末期まではオオガキ・イワガキといった海の『牡蠣』という字を書いておりました」

「柿」ではなく「牡蠣」。田んぼや河川などで大量にカキの化石が見つかることから江戸時代まで「牡蠣村」と呼ばれていたんだそうです。なぜ山でカキがみつかるのか昔の人は不思議だったに違いありません。

（なぎビカリアミュージアム 畑中亜希子館長）

「寺子屋という文化ができて、子どもたちも字を習わないといけない。『この字は書けないね』ということで果物の柿に変わったと聞いています」



なんと漢字が難しすぎたため簡単な字に置き換えられたというのです。

「発音」にも違いが

その証拠は地域の図書館にも…1980年に町が発行した「奈義町誌」にも「柿の地名は漢字の意味とは別の発音、海産の牡蠣の音である」と記述されています。



住民たちの発音にその名残が息づいていました。



（秋庭貴泰記者）

「なんという地名になるんでしょうか」

（住民）

「ここら辺は奈義町柿（発音は）牡蠣）といいます」

（秋庭貴泰記者）

「柿ではなく牡蠣と発音するんですか？」

（住民）

「だいたいそうです。カキと言っています」

（秋庭貴泰記者）

「地名の由来はご存じですか？」

（住民）

「いや～地名の由来はあんまり聞いたことない…」

地元でも真相を知る人はごくわずか。珍しい地名は1600万年という壮大な地球の歴史を物語っていました。