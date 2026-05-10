◇パ・リーグ 西武6―2楽天（2026年5月9日 ベルーナD）

小1から高部屋少年野球で野球を始めました。送り迎えは基本的に父にお願いしていましたが、母には野球用にお弁当を小学校、中学校と作ってもらいました。好きなメニューをリクエストしたことはなかったですけど、とてもおいしかったですね。

東海大相模では寮に入っていたので、直接話すことは少なくなりましたが、試合後には頻繁にLINEでメッセージのやりとりをしました。母は、優勝した21年の選抜決勝戦は仕事で甲子園に来られなかったので「仕事の合間にテレビで少し見たよ」というようなメッセージのやりとりもしていました。

「母の日」の思い出は野球しかないですね。いつも大型連休は野球漬けでした。プレゼントもあまりしたことなかったですが、それでも一つ思い出があります。明大2年生の春季リーグ戦・早大戦の8回に2ランを打ちました。それが母の日のプレゼントといえばそうなりますね。母からは「いいプレゼントになった」と言われたのを覚えています。

プロ1年目の今年も「母の日」に野球をやっています。プロ野球選手としての本塁打をプレゼントできたらと思います。（埼玉西武ライオンズ捕手）