◆第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都競馬場・芝２２００メートル、良）

日本ダービー（３１日、東京）への“最終切符”を争う第７４回京都新聞杯・Ｇ２は９日、京都競馬場で行われ、６番人気のコンジェスタス（西村淳）が無傷３連勝で重賞初制覇。スターアニスで牝馬２冠を目指す高野厩舎から、牡馬でもスター候補が誕生した。

◆西村淳也騎手 ５度目の騎乗で初勝利。重賞はチューリップ賞（タイセイボーグ）以来、今年２勝目。通算１４勝目。

◆高野友和調教師 ４頭目の出走で初勝利。重賞は桜花賞（スターアニス）以来、今年２勝目。通算３４勝目。

◆コントレイル産駒 今年の２頭が初出走で初勝利。重賞は青葉賞（ゴーイントゥスカイ）以来、今年２勝目。通算でも２勝目。

◆優勝タイム ２分９秒９は１２年トーセンホマレボシがマークした２分１０秒０を上回るレースレコード（２２年中京開催でアスクワイルドモアがマークした２分９秒５は参考記録）。

◆ノーザンファーム ２月１０日の東京新聞杯（トロヴァトーレ）、きさらぎ賞（ゾロアストロ）から続く１４週連続での重賞勝利で、生産牧場の重賞連続週勝利の史上最長記録。（記録はすべてＪＲＡ）