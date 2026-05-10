◆第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都競馬場・芝２２００メートル、良）

日本ダービー（３１日、東京）への“最終切符”を争う第７４回京都新聞杯・Ｇ２は９日、京都競馬場で行われ、６番人気のコンジェスタス（西村淳）が無傷３連勝で重賞初制覇。スターアニスで牝馬２冠を目指す高野厩舎から、牡馬でもスター候補が誕生した。

堂々と東上切符をつかみ取った。直線で前を射程圏に入れたコンジェスタスは、持ち前の瞬発力で一完歩ずつ差を詰めていく。西村淳の気迫を込めた左ステッキを受けるたび、ギアが上がる。内から抜け出していたベレシートをゴール前で首差とらえ、無傷３連勝での重賞初制覇だ。

ダノンバーボンで見せ場十分の５着と健闘した米Ｇ１・ケンタッキーダービー帰りの鞍上は入線後、左拳で力強くガッツポーズ。従来の記録を０秒１上回る、２分９秒９のレースレコードでの快勝に「前走からすごく能力を感じていた。今日はメンバーが強かったが、それでこの競馬。本当にダービーが楽しみ」と声を弾ませた。

大舞台に向かうには賞金加算が不可欠の負けられない戦いを、２か月ぶりでＶ。オークスで牝馬２冠を目指すスターアニスに続き、牡馬でもクラシックの新星誕生となった高野調教師は「レースのレベルが上がって、ペースなども全然違った。こうやって勝ち切ってくれるあたり、本当にすごいなと思う」と脱帽した。「高野先生と勝てて、すごくうれしい」と話す西村淳に「昔からうちの厩舎にすごく食いついてきてくれていた。ああいうかわいいヤツだし、僕もうれしかった」と目をかけてきた若武者との勝利を喜んだ。

２０年の３冠馬コントレイルの初年度産駒。母に豪Ｇ１馬を持つ素質馬に「一戦ごとに良くなっている。いいコンディションで臨んで、チャレンジしていきたい」と指揮官は力を込める。目指すはその祖父のディープインパクトとの史上初の父子３代制覇。無敗の４連勝で一気に世代の頂点へ駆け上がる。

（山本 理貴）

コンジェスタス 父コントレイル、母キラモサ（父アラモサ）。栗東・高野友和厩舎所属の牡３歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算成績は３戦３勝。総獲得賞金は７０８３万４０００円。重賞初勝利。馬主は（有）シルクレーシング。