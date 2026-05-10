「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、Ｃ大阪３−２長崎」（９日、ヤンマーハナサカスタジアム）

西はＣ大阪が長崎に３−２で競り勝ち、勝ち点２５とした。２−２の後半追加タイムに途中出場のＭＦ香川真司（３７）がＰＫを決めた。東は浦和が水戸を４−１で下して連勝を４に伸ばし、勝ち点２４で暫定４位に浮上した。水戸は２連敗。

元日本代表ＭＦ香川が今季初ゴールとなる決勝弾を決めた。同点で迎えた後半追加タイム、香川を起点にＦＷ桜川がシュートを放つと、ペナルティーエリア内で相手ＤＦの腕に当たってＰＫの判定。香川はボールを離さずにキッカーを務め、長崎ＧＫ波多野が飛んだ方向へ強引に押し込んだ。

「（ＧＫに）読まれていようが入ればいいと思ったので、思い切りそっち（左）に蹴りました」

今季は出場機会が限られ、ここまで１６試合中先発は５試合。この日も後半４０分からピッチに入った。短時間で結果を残しても「自分は常に出場機会に飢えている。まだまだ不完全燃焼です」と苦笑い。チームは４月１８日京都戦（３−０）以来、５試合ぶりとなる９０分勝利で暫定４位浮上。香川がもたらした白星に、パパス監督は「重要な勝利だ」とご満悦だった。