「マジ？」「流石に笑えない」日本代表DFが…まさかの事態にネット騒然「何が起こったんだ」「W杯メンバー入りはどうなる」
５月９日に開催されたブンデスリーガの第33節で、菅原由勢と長田澪（ミオ・バックハウス）が所属するブレーメンが、町田浩樹が離脱中のホッフェンハイムとアウェーで対戦。０−１で敗れた。
引き分け以上で残留が確定するという重要な一戦に先発した菅原は開始２分、対峙したパズマナ・トゥーレのふくらはぎを意図せず踏みつけてしまい、オンフィールドレビューの末に５分で一発退場となってしまった。
あまりに早すぎるレッドカードに、SNS上では次のような声が上がった。
「マジ？」
「やらかした」
「何が起こったんだ」
「流石に笑えない」
「なにしてんねん。開始１分半でレッドって」
「可哀想すぎる」
「W杯メンバー入りはどうなるかな」
「近々代表発表ですぜ」
最終節は出場停止となるため、思わぬ形でシーズンが終了。買取オプションが付いているとはいえ、レンタル移籍のため、これがブレーメンでの最後の試合になる可能性もある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】菅原由勢が開始２分のファウルでまさかの一発レッド
引き分け以上で残留が確定するという重要な一戦に先発した菅原は開始２分、対峙したパズマナ・トゥーレのふくらはぎを意図せず踏みつけてしまい、オンフィールドレビューの末に５分で一発退場となってしまった。
「マジ？」
「やらかした」
「何が起こったんだ」
「流石に笑えない」
「なにしてんねん。開始１分半でレッドって」
「可哀想すぎる」
「W杯メンバー入りはどうなるかな」
「近々代表発表ですぜ」
最終節は出場停止となるため、思わぬ形でシーズンが終了。買取オプションが付いているとはいえ、レンタル移籍のため、これがブレーメンでの最後の試合になる可能性もある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】菅原由勢が開始２分のファウルでまさかの一発レッド