「めっちゃ可愛いです」柿谷曜一朗のモデル妻が公開した“キュートすぎる近影”にファン喝采「ほんとに綺麗」「痩せたのかなぁ」
元日本代表FW柿谷曜一朗氏の妻で、タレントの丸高愛実さんが公式インスタグラムを更新。プロカメラマンが撮影した近影を公開し、ファンの喝采を浴びている。
丸高さんは「今週もお疲れ様でした そろそろアイコン変えたいなーて思ってて撮影してもらったの」と記して３枚の画像を投稿。両手で頬付けをついたカットや、キャップを被ってピースする一枚などを掲載した。「みんなも、そろそろウサギ（現在のアイコン） キツいよ…って思ってたでしょ？ うん、わかってる。私も思ってたから笑 インスタ始めた時から変えてなくて アイコンで覚えてたりするから変えない方がいいかなーと思ってたら変えるタイミング逃した。笑」と続け、「誕生日ぐらいに変えよっかなぁと思ってるからあと少しウサギでいさせて笑」と結んだ。
すると投稿をチェックしたファン＆フォロワーから賛辞が続々。「めっちゃ可愛いです！！！」「新しいお写真も相変わらず可愛いです」「新しいアイコンも楽しみにしてる」「ほんとに綺麗」「痩せたのかなぁ」「まなみちゃんウサギ全然可愛いよ」「めちゃくちゃ良い写真でセンスが良いですね」などなど、枚挙に暇がないほどだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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丸高さんは「今週もお疲れ様でした そろそろアイコン変えたいなーて思ってて撮影してもらったの」と記して３枚の画像を投稿。両手で頬付けをついたカットや、キャップを被ってピースする一枚などを掲載した。「みんなも、そろそろウサギ（現在のアイコン） キツいよ…って思ってたでしょ？ うん、わかってる。私も思ってたから笑 インスタ始めた時から変えてなくて アイコンで覚えてたりするから変えない方がいいかなーと思ってたら変えるタイミング逃した。笑」と続け、「誕生日ぐらいに変えよっかなぁと思ってるからあと少しウサギでいさせて笑」と結んだ。
すると投稿をチェックしたファン＆フォロワーから賛辞が続々。「めっちゃ可愛いです！！！」「新しいお写真も相変わらず可愛いです」「新しいアイコンも楽しみにしてる」「ほんとに綺麗」「痩せたのかなぁ」「まなみちゃんウサギ全然可愛いよ」「めちゃくちゃ良い写真でセンスが良いですね」などなど、枚挙に暇がないほどだ。
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