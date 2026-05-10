「広島０−４ヤクルト」（９日、マツダスタジアム）

ヤクルトに新たな“二刀流”が出現した。「８番・投手」で先発した松本健が、プロ初打点となる決勝打＆８回１安打７奪三振無失点で無傷の４勝目。打撃は「真っすぐがたまたまバットに当たった感じです。本当にまぐれです」と朗らかに笑った。

打棒を披露したのは二回２死二、三塁の場面。１４７キロ直球を捉え、鮮やかに左前に運ぶ先制の２点適時打。「９人目の野手」として期待し、投手を８番に入れるオーダーを組んできた“イケヤマジック”が、またさく裂だ。池山監督は「チャンスの時も打ってくれるとすごく助かるし、うれしい」と大喜びだ。

投球では二回に最大のピンチを迎える。先頭から２者連続四球で無死一、二塁になるとマウンドに足を運んだ指揮官は「（四球は）全然、面白くないと伝えた」。ゲキに応え、右腕は二回を無失点で切り抜け六回まで無安打の快投を披露した。

チームに“二刀流”が続々と出現しており、８日に「８番・投手」で先発した高梨が１打点。投手陣で打撃の話題にもなるそうで、松本健は「ナシさん（高梨）が、『俺、打点ついてるから』みたいな話をしてたんですけど、すみません（２打点で）超えちゃいました」と胸を張って笑う。

明るい雰囲気で首位と快進撃が続くツバメ軍団。３連勝で今季最多タイの貯金１０とし２位・阪神とは２ゲーム差。投打でセ界を席巻していく。

◆松本 健吾（まつもと・けんご）１９９９年４月１４日生まれ、東京都出身。２７歳。１８０センチ、８３キロ。右投げ右打ち。東海大菅生では３年夏の甲子園に出場し準決勝進出。亜大−トヨタ自動車を経て、２３年度ドラフト２位でヤクルト入り。今季推定年俸は２０００万円。