「阪神１−３ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）

鮮やかな集中打で逆転に成功だ。ＤｅＮＡは七回まで無得点に抑えられた阪神・大竹に対し、八回に怒濤（どとう）の６者連続出塁で攻略。阪神に２カード連続勝ち越しで貯金１とし、３位に浮上した。

Ｖ打を放ったのは度会だ。「すごいチャンスの場面が自分のところに来た。何が何でも打点を入れる、前に飛ばして逆転するぞっていう気持ちで打席に入りました」。八回、蝦名の適時打で同点とし、なおも１死満塁。外角直球を逆方向にはじき返し、前進守備を敷いた阪神内野陣の間を破る２点適時打とした。

相川監督は「彼が集中した時というのは、本当にすごいバッティングをしてくれる」と評価。現在リーグ４位の打率・３０９。３年目の今季、天性の打撃センスが本格開花の予感を漂わせ、守備では本職の外野に加え、三塁にも就く。度会は「森下選手だったり強い打球が来るので、集中力最大限で守っています。しっかりゲームに入っていくのができていると思う」とユーティリティー性も好循環となっている。

主軸としての自覚も芽生え、ビジターでも試合後のウエートトレーニングを自らに課すストイックぶり。そんな度会が、５月反攻の中心にいる。