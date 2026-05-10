◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―２巨人（９日・バンテリンドーム）

チーム状態を象徴するようなプレーだった。巨人・田中将が中盤、まさかの形で失点した。０―１の５回。１死三塁からカリステの三塁へのゴロで三本間の挟殺プレーが発生。野手の岸田、ダルベックが走者との距離を縮めながらタッチできず、最後は田中将が送球後に三走・田中と激突。両者転倒の末「走塁妨害」で２点目を献上した。

そこから連続タイムリーを浴び一挙３失点。今季最短の５回、同ワースト４失点（自責１）で今季６登板目にして初黒星を喫した。「済んだプレーは帰ってこないので『次の１点を防ぐ』という気持ちでいたけど、複数失点してしまった。うまく切り抜けられず、苦しい投球になった」。開幕から３連勝中だったベテランでも、負の流れを止めることはできなかった。

同学年・大野との投げ合いで完敗。巨人打線は直近５戦６得点と得点力不足に陥り、試合前時点で先制されると６連敗中。１点もやれない、という気持ちがわずかな制球の狂いにつながった。２回、３つの四球で１死満塁を招き田中に先制適時打。序盤２イニン 攻撃陣も７回まで無得点で、相手先発が左腕のときは５勝１１敗。阿部監督は「無駄な四球、ミス。今の流れを象徴していた」と首を横に振り、「（田中将も）こういう流れの中で大胆にいこうってなかなかできないけど、慎重になりすぎてしまった」と指摘した。

３連敗で４月７日以来の４位転落。４月３日以来、今季最悪タイの借金１となった。４カード連続負け越しは２３年４月以来３年ぶりで、阿部政権初。指揮官は「皆何とかこの流れを変えようと思って必死にやってるのは分かるので。勝ちをつけて、何とか流れを持ってきたい」と顔を上げた。（堀内 啓太）