「オリックス０−３日本ハム」（９日、京セラドーム大阪）

日本ハム・野村のバットが敵地の呪縛を解き放った。チームの全得点をたたき出す３打点の活躍で、京セラドームでの昨季からの連敗を７でストップ。「いい勢いでいければなと思います」と、巻き返しへの手応えをにじませた。

初回２死一、二塁の好機では、２ストライクから３球目のスライダーに食らいつく先制の中前適時打。五回は４月１２日以来の一発となる５号２ランを左中間に運び、貴重な追加点をもたらした。

前日は八回１死三塁の同点機に見逃し三振。「いろんなことを考えながら打席には立ったし、自分の中でやるべきことはやった打席」と悔いはなかったが「もう少し違うアプローチがあったのかな」と反省はあった。「あの見逃しは振ってほしかった」と注文を付けていた新庄監督は、一夜明けて結果を出した姿に「ホームランは大きかったし、１打席目のセンター前は、昨日の俺のコメントが効いてんじゃない？」と笑って称賛した。

敗れた楽天をかわして再び４位に。１２安打で３得点は２試合連続だが、野村が「勝負どころで一本、という試合が多い」と話す京セラドームで久々に勝ちきったことは、浮上のきっかけになる。指揮官も「もう一生勝てないんじゃない？僕が監督になって勝ったことないでしょ？それはあるわ」とノリツッコミで上機嫌。「明日もこの流れでいきます」と力強く逆襲宣言した。