女優でタレントのMEGUMI（44）が9日、MBS「おしゃべり小料理ゆみこ」（土曜 後4・00）に出演。自身の恋愛事情を明かした。

MCのフリーアナウンサー・有働由美子から「話題尽きないですね〜。モテるしね」と声を掛けられると「モテますね」と認めた。

また、どんなタイプの男の人が好きかと聞かれると「私はですね、機嫌がいい人がいいですね」と明かし、「男の人って結構、繊細じゃないですか。自分を分かってほしいがゆえの機嫌の悪さとか、それが女より凄いなと思ってるんですよ。だから、機嫌がいいっていうのは、何かクレバーっていうふうに最近思っているんで。自分をコントロールできてるということだと思うので、機嫌がいい人がいいですね」と説明した。

有働アナは「か〜〜！めちゃめちゃええことやんか。いつも恋してるっていうの」と言い、「恋してない時期はない？」と聞くと、MEGUMIは「結構、すぐ好きになっちゃうんですよね。お恥ずかしい！」と笑った。

有働アナが「40代半ばやと面倒くさくなりません？」と聞くが、MEGUMIは「面倒くさいと思うんですけれども、楽しいじゃないですか。なんかハラハラをすごい尊いと思っちゃうと言いますか。いつかなくなるじゃないですか、きっと。必ずなくなるじゃないですか。なので、あるってことは尊いなと思ってますね」と答えた。

また、恋愛については「努力系なんです。好きとか言っちゃうんです。流れ作るとか。そうしないと気づいてもらえない」とも明かしていた。

MEGUMIは08年7月に「Dragon Ash」のボーカル・Kjこと降谷建志と結婚し、09年2月に長男が誕生したが、23年12月に離婚した。長男の降谷凪は20年公開の映画「ラストレター」で俳優デビューもしている。最近では、お笑いコンビの令和ロマン・郄比良くるまとの熱愛が週刊誌で報じられている。