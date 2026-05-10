「中日４−２巨人」（９日、バンテリンドーム）

重苦しい空気を断ち切ることができない。巨人は３連敗で借金生活に突入。ミスで４位に転落した。試合後の阿部監督は「ムダな四球から、あとミス。今の流れを象徴していたなというのが出てしまいました」ともどかしい敗戦に悔しさをかみしめるしかなかった。

先発の田中将は二回に３四球で満塁を招いて先制適時打を浴びた。打線が苦しんでいるチーム状況もある。慎重になりすぎた右腕の投球に指揮官も「こういう流れの中で大胆に行こうってなかなかできない」と理解を示した。それでも五回、ミスから３失点と崩れた。

１死三塁からカリステの三ゴロで三走・田中を三本間で挟んだが、挟殺プレーの間に田中将が走者と激突。走塁妨害で生還が認められ、追加点を許した。田中将は「済んだプレーで返ってこないので、次のアウト一つ取るという気持ちではいました。結果的にそれがうまくアウトを取って切り抜けることができなかった」と、その後も２者連続適時打を浴びて今季初黒星。重たい空気を変えるのは、グラウンドでの１勝しかない。