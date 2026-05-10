「義母への贈り物が、義姉に横流しされて」「私にはケーキなし？」…母の日トラブル！
母の日は、お母さんに日頃の感謝を伝える特別な日です。しかしその一方で、「思っていたのと違う」と感じる出来事や、家族とのすれ違いが浮き彫りになることもあるようです。
エピソード1：＜プレゼントを横流し＞「なぜ義姉の家に？」リクエストされた品が…
Aさん（仮名）夫婦は、義母へ母の日のプレゼントを毎年欠かさず用意してきました。昨年は義母のリクエストに応え、ホームベーカリーを贈りました。しかし後日、その品が義姉に渡っていたことを知り、Aさんは複雑な気持ちになります。
母の日は感謝の気持ちを伝える日。今年の母の日を前に、夫婦はあらためて「何を贈るべきか」を話し合いました。そして出した結論は、気持ちを伝える象徴として、お花でした。
実用性のあるプレゼントを求める義母は不満を口にしました。しかし夫は「いらなくなったら姉ちゃんにあげるのだろう？」と反論します。すると義母は驚いた様子で、渋々承諾したのです。
エピソード2：＜母の日にようかん＞「アレルギーで食べられないのに！」ママの前で高級ケーキ？
29歳のナオ（仮名）さんは、夫と5歳の息子の3人家族です。母の日当日、夫から渡されたのは小さなようかんでした。ナオさんは乳製品アレルギーで、ケーキが食べられないのです。
夫はナオさんにようかんを選んだ一方で、自分と息子には美味しそうな高級ケーキを用意し、目の前で食べていました。ナオさんのアレルギーを理解しようという気もまるでなく、あまりの配慮のなさにナオさんは悲しくなってしまいます。
これ見よがしに食べる夫に、「目の前で食べられたらいい気はしない」と伝えると、「それなら自分は一生、家で乳製品を食べられないのか」と反論。ナオさんにとっては、配慮を求めることが極端な要求として受け取られたことにも、深いショックを受けます。
エピソード3：＜何もない母の日＞「寂しいし、嬉しい」子どもの成長を感じて……
高1、中3、小6の3人の子どもを育てるBさん（仮名）。かつて母の日は賑やかなイベントでした。幼い子どもたちから「ありがとう」と言われ、手作りのプレゼントを受け取る時間は、何よりの喜びだったのです。
子どもたちが成長した今、それぞれが忙しい日々を送り、母の日は何もない日へと変わりました。自分のことに一生懸命な子どもたちを眩しく見つめながら、大きくなったな……と目頭が熱くなることも。しかし幼い子どもたちからもらったプレゼントを見返しながら、少し寂しさを感じることもあります。
そんななか思い出したのは、実母の言葉でした。「母の日だからといって特別な感謝を求めているわけではないのよ」。その意味が、今になってようやく理解できたのです。子どもたちが元気に日々を過ごしていること、それ自体が、何よりの贈り物なのかもしれません。母の日の形は、子どもの成長とともに変わっていくものなのでしょう。
母の日に問われるもの
母の日は、感謝を形にする日です。しかしその形に正解はありません。大げさな贈り物がなくても、さりげないひと言でも、そこに思いが込められていれば十分なのではないでしょうか。それぞれの家庭に合った「ありがとう」の形を見つけていくことが、母の日をより温かなものにしていくのかもしれません。
編集・編集部
エピソード1：＜プレゼントを横流し＞「なぜ義姉の家に？」リクエストされた品が…
Aさん（仮名）夫婦は、義母へ母の日のプレゼントを毎年欠かさず用意してきました。昨年は義母のリクエストに応え、ホームベーカリーを贈りました。しかし後日、その品が義姉に渡っていたことを知り、Aさんは複雑な気持ちになります。
母の日は感謝の気持ちを伝える日。今年の母の日を前に、夫婦はあらためて「何を贈るべきか」を話し合いました。そして出した結論は、気持ちを伝える象徴として、お花でした。
実用性のあるプレゼントを求める義母は不満を口にしました。しかし夫は「いらなくなったら姉ちゃんにあげるのだろう？」と反論します。すると義母は驚いた様子で、渋々承諾したのです。
エピソード2：＜母の日にようかん＞「アレルギーで食べられないのに！」ママの前で高級ケーキ？
29歳のナオ（仮名）さんは、夫と5歳の息子の3人家族です。母の日当日、夫から渡されたのは小さなようかんでした。ナオさんは乳製品アレルギーで、ケーキが食べられないのです。
夫はナオさんにようかんを選んだ一方で、自分と息子には美味しそうな高級ケーキを用意し、目の前で食べていました。ナオさんのアレルギーを理解しようという気もまるでなく、あまりの配慮のなさにナオさんは悲しくなってしまいます。
これ見よがしに食べる夫に、「目の前で食べられたらいい気はしない」と伝えると、「それなら自分は一生、家で乳製品を食べられないのか」と反論。ナオさんにとっては、配慮を求めることが極端な要求として受け取られたことにも、深いショックを受けます。
エピソード3：＜何もない母の日＞「寂しいし、嬉しい」子どもの成長を感じて……
高1、中3、小6の3人の子どもを育てるBさん（仮名）。かつて母の日は賑やかなイベントでした。幼い子どもたちから「ありがとう」と言われ、手作りのプレゼントを受け取る時間は、何よりの喜びだったのです。
子どもたちが成長した今、それぞれが忙しい日々を送り、母の日は何もない日へと変わりました。自分のことに一生懸命な子どもたちを眩しく見つめながら、大きくなったな……と目頭が熱くなることも。しかし幼い子どもたちからもらったプレゼントを見返しながら、少し寂しさを感じることもあります。
そんななか思い出したのは、実母の言葉でした。「母の日だからといって特別な感謝を求めているわけではないのよ」。その意味が、今になってようやく理解できたのです。子どもたちが元気に日々を過ごしていること、それ自体が、何よりの贈り物なのかもしれません。母の日の形は、子どもの成長とともに変わっていくものなのでしょう。
母の日に問われるもの
母の日は、感謝を形にする日です。しかしその形に正解はありません。大げさな贈り物がなくても、さりげないひと言でも、そこに思いが込められていれば十分なのではないでしょうか。それぞれの家庭に合った「ありがとう」の形を見つけていくことが、母の日をより温かなものにしていくのかもしれません。
編集・編集部