現在、東京・歌舞伎座の「團菊祭」（２７日千秋楽）で襲名披露中の尾上左近改め３代目尾上辰之助（２０）が、開幕してからインタビューに応じた。世代の異なるスポーツ報知の歌舞伎担当記者が、辰之助の知られざるエピソードを紹介。意外な素顔を通じ、辰之助の魅力に迫ります。

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初めてインタビューしたのは小６のとき。９年前。こちらがスポーツ新聞の記者だと伝えると、「芸能人を囲む取材のとき、もみくちゃになってケガしたりしませんか？」と問われた。そんな心配をしてくれる人に出会ったことがない。何ていい子なんだろ、と涙が出そうになった。人と異なる、意外なところにも目がいく細やかな神経の持ち主だと思った。このときの記憶が自分にとっての「辰之助」の原点だ。

当時、まだ１１歳。「体育と図工は好きだけど、勉強は苦手」と言いつつ、歌舞伎は稽古場にいると自然にセリフを覚えていると明かした。趣味を聞けば笑顔を見せ「ガンプラ（ガンダムのプラモデル）を始めたばかり。シールを貼るのが難しくって」。そんなことを、恥ずかしそうにモジモジしながら答えていた。

今月、歌舞伎座での襲名披露で封印した女形に期待する。本格的な女形スタートからまだ２年。舞踊「四季」（２０２４年４月、歌舞伎座）で見せたかれんさ、美しさは衝撃的だった。歌舞伎担当の記者は、主要出演者がどんな化粧をして出ていても、名前を識別できなくてはならない。

それが…。このかわいらしい女形、誰！？ 最初、辰之助（当時左近）と分からなかった。坂東玉三郎は早くから、誰より素質を見抜いていた。その後、発声を始め“女形のいろは”を伝えている。２０歳になっていなければ間に合う。女形に専念する道もある、と思わせた時期もあった。そんな中で、本人は立役との「兼ねる役者」を選んだ。不安を探すとしたら、優しすぎる一面だろうか。伸びしろの塊。壁にぶつかっても自分の可能性を信じて突き進んでほしい。

（内野 小百美）