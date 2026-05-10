フリーアナウンサーの有働由美子（57）が9日、MBS「おしゃべり小料理ゆみこ」（土曜 後4・00）に出演。「甘えるが分からへんねん」と語った。

この日のゲストは女優でタレント、実業家としても活躍するMEGUMIと、女優の中条あやみ。

有働はMEGUMIに「甘える？」と聞き、「甘えますね」と言われると「甘えるが分からへんねん」とポツリ。

MEGUMIが「えっ？疲れた〜とか、ギューッとか」と、抱きしめるジェスチャーをすると、有働は「それはリアルに疲れた時？今、疲れた〜とかやったら、喜ぶやろうから、一応言うねとか？」と、とまどいながら話した。

MEGUMIが「ピュアです。そこは何の戦略もない。言いたいこと言ってる」との返答に「嫌がられへん？嫌われへんのやろか？」と釈然としない様子を見せ、「それで嫌うやつは、もうよくないですか」と言われ、首をかしげた。

中条が有働に「モテますよね」と言うが「甘えられへんから、長持ちしないですよね。尽くし疲れました。か、僕はいらないよねって言われて。いるけど、そう言われたらいらないのかも…」と告白。「そんなん学校で教えてくれへんかったやん。甘えたらいいよって、一番大事なことやん。理科や数学の前に！」と悔しそうに語っていた。