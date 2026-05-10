少食おじさんの博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼か麺を探し求める街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』。

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10日（日）は、東京・板橋編の第2回をお届けする。区内に100軒以上の町中華が点在する板橋は、人呼んで「チャーハンの聖地」。先週は「チャーハンを正式に丼とみなす」という新ルールが投入されたこともあり、華大は町中華の有名店「龍王」さんで、「醤油ラーメン」（480円）とボリューム満点の「炒飯」（550円）をかっこんだ。

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今週は「ハッピーロード大山商店街」からロケをスタート。歩き始めた途端に「ふう～」と息を吐く大吉、明らかに満腹そうだ。アーケードの終点で踏切を渡ると、そこから先は約550m続く「遊座大山商店街」。今週はこちらの商店街をメインに丼麺を探す。

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商店街の入り口で2人を出迎えるのはつけ麺屋さん。華丸が「つけ麺は腹がちぎれるな。そもそも腹いっぱいなのに」と言いながらスルーすると、大吉が「調子に乗って先週食べすぎた」と苦笑い。「先週の」とはいえ、実際にはわずか30分前の出来事なので、お腹がこなれるまでにもう少し時間がかかりそうだ。「めしと酒」という看板に「昼から飲める…」と反応する大吉に、華丸が「せんべろロケじゃないのよこれ（笑）」と釘を刺す。

横道に町中華風の看板を発見して近づいていく。そのお店「喜龍園」さんは残念ながら定休日。再び歩き出した2人は、看板の「春キャベツ麺」というメニューに引き寄せられる。ところが「高社郷」さんも定休日。これら2店のチャーハンは、インサートでしっかり紹介するのでお楽しみに。

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ようやく営業中の丼麺店を発見！ 「Morris」さんはラーメン店なのに、店頭に大きなバナナのぬいぐるみがぶらさがっている。その理由は自家製「バナナジュース」にあり。店員さんの「開けて待ってました！」という元気な声に心惹かれた大吉が、「中華そば味玉のせ、行こうかな」と闘志を見せる。だが、華丸が「もうちょっと見ようか」と制して探索を継続する。

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商店街を歩き切った華大は、首都高をくぐり、都営地下鉄・板橋区役所前駅方面へ。「お父さんのカレー」というお店を発見し、「相場はお母さんやけど、何が違うんやろ」「お母さんより迫力があるんやない？」「採算度外視とかかな？ お父さんは予算とか考えんやん。たまにしか料理せんから」と想像が膨らんでいく。看板をチェックすると、ミニカレーあり！ お米は華丸が大好きな麦飯！ 味変のニンニク酢が気になる！ と盛り上がるが、番組の主旨的にカレーライスを食べていいものか？ という逡巡がなくはない。「待ってます！」と送り出してくれたMorrisさんは本当に待っていてくれるのか？ 定休日だらけの平日ランチタイムに、満腹の華大はどんな決断を下すのか！？

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『華丸丼と大吉麺』は、ＡＢＣテレビ・テレビ朝日系列全国ネットで毎週日曜ごご1時25分放送。TVerでも無料配信。