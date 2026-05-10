「阪神１−３ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）

不慣れなポジションでも、役割を全うした。７年ぶりに一塁で先発出場した阪神・木浪が、攻守で存在感を発揮。「緊張しましたけど、行くって言われたところで行くだけ」と与えられた出番で全力を振り絞った。

初回１死一塁。ヒュンメルの三直で一走・蝦名が飛び出した。佐藤輝からのワンバウンド送球をうまく拾い上げ、併殺を完成させた。二回１死では、松尾の三ゴロを処理した主砲の送球が再びワンバウンドになるも、体で受け止めた。

一塁での先発出場はルーキーイヤーの２０１９年４月１８日・ヤクルト戦以来、通算４試合目。欠場した大山のミットを借りて奮闘した本人は「何とか自分に来たボールをしっかり捕るとか、そういうのはしっかりできた」と自身に及第点の評価を与えた。

攻撃では四回１死で篠木から左前打。六回は１死一、三塁で先制の中犠飛を放ち、球場を盛り上げた。「チャンスで一本出ることが大事なので、あそこは最低限。しっかり犠飛を打てて良かった」とチーム唯一の打点を納得顔で振り返った。

先発出場は４月２２日・ＤｅＮＡ戦以来。ベンチスタートが続いてもスタンスはブレない。「いつ出てもいいように、準備というのはできている。それがたまたま今日スタメンだっただけで、準備という部分はあまり変わらない。これからも準備していきたい」と木浪。献身的で殊勝な男は、チームの勝利だけを求めて戦闘態勢を整えていく。