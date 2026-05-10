▼3着レガーロデルシエロ（岩田康）馬の状態はグンと上がっていた。内枠ならバスンと来ていたし、重賞を勝てる馬だと思う。

▼4着マジックサンズ（横山和）折り合いが難しいけど、我慢してくれた。1、2着の間に入れれば良かったけど、瞬発力の差かな。

▼5着サクラファレル（レーン）最初はリズムが良かったが、ペースが遅くて折り合いが難しくなった。

▼6着カラマティアノス（津村）ポジションはいいところだったが、ペースが遅くて掛かってしまった。

▼7着シルトホルン（大野）折り合って、いい位置でリズム良く運べました。

▼8着ジュタ（佐々木）ゲートで立ち上がって出遅れた。最後はいい脚で、ゲートさえ良くなれば走れる。

▼9着ジュンブロッサム（荻野極）今回はチークを着けて距離延ばす競馬。展開が向けば上位争いができる雰囲気。

▼11着サブマリーナ（武豊）スタートはいつも遅い。あまり速い上がりのレースは苦手かもしれない。

▼12着マイネルモーント（丹内）一歩目でつまずきかけて、二の脚がつかなかった。

▼13着エピファニー（杉原）人気馬の後ろで折り合いは上手に走ったが、ヨーイドンは向かない感じ。

▼14着マテンロウレオ（昆師）馬体は良くなったが、ブリンカーの効果はなかった。リフレッシュして休み明けの方がいいようです。