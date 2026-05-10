日本人の４割が症状を患い、「国民病」とも称される花粉症。

年間を通して様々な植物の花粉が飛散し、多くの人が目のかゆみや鼻水などに悩まされている。症状を和らげる薬だけでなく、体質改善で症状を抑える療法も広がっているほか、「花粉症ワクチン」の研究開発も進むなど、治療は進歩している。

「舌下」で８割緩和

日本の花粉症の歴史は浅い。東京農大の小塩海平教授（植物生理学）によると、国内初の花粉症患者は１９６１年に確認された。米国から持ち込まれ、繁殖したブタクサで発症したという。大勢の人々が悩むスギ花粉症は６３年に初めて確認された後、８０年代に広がった。戦後復興期に建材活用のため大量に植樹されたスギが、特に樹齢２０〜３０年になった頃に多くの花粉を飛ばし始めたことが背景にある。

花粉症の原因植物はこれまでに約６０種類が確認されており、飛散する花粉の種類や量は時期や場所によって異なる。スギと似たアレルゲン構造を持つヒノキは、スギが落ち着く４月頃にピークを迎える。北日本では初夏にシラカバが飛散し、イネ科は春〜秋に全国的に飛散する。

日本耳鼻咽喉科頭頸部（とうけいぶ）外科学会の調査では、日本人の花粉症の有病率は９８年に１９．６％だったのが、２０１９年には４２．５％に上昇。スギ花粉では１０歳代の約半数、５〜９歳も約３割が発症している。飛散量の増大だけでなく、都市化の進行で舗装が増え、花粉が土に吸収されにくくなったことなども影響したとみられる。

目のかゆみやくしゃみなどの症状は、体内に入った花粉を異物と捉え、抗体を作って追い出そうとする防御反応と考えられている。

花粉症のメカニズムに詳しい日本医科大の大久保公裕教授によると、花粉が体に入ると、たんぱく質「ＩｇＥ抗体」が作られ、鼻や目の粘膜の細胞と結合する。再び花粉が入ると、炎症を引き起こす化学物質「ヒスタミン」などが粘膜の細胞から放出され、くしゃみなどが出る。

体内で作られるＩｇＥ抗体の量は、個人差が大きいことがわかっている。大久保教授は「抗体の量は遺伝や環境的な要因に左右される。抗体が作られにくい人は、花粉症にもなりにくいということだ」と解説する。

研究の進展で、治療の選択肢が広がってきた。当初は内服薬や点鼻・点眼薬などで症状を抑える薬物療法ぐらいだったが、鼻の粘膜を焼いてアレルギー反応を抑えるレーザー手術や、薬が効かない重症者向けの注射薬なども普及してきた。

近年、特に有効性が指摘されているのが、体質改善を図る「舌下免疫療法」だ。毎日１分ほどスギのエキスを含む錠剤を舌の下に置いて体に吸収させ、免疫の過剰反応を抑える治療法で、池袋大谷クリニックの大谷義夫院長は「治療を受けた患者の８〜９割が症状の緩和を感じている」と説明する。ただ、症状が出ていない時期に治療を始める必要があるほか、効果が表れるまでに数か月以上かかるため、継続的な治療が重要になる。

抗体をブロック、ワクチン開発に期待

新たな試みも注目を集める。大阪大発のベンチャー企業「ファンペップ」（大阪）は塩野義製薬（同）と協力し、ＩｇＥ抗体をブロックする抗体を患者の体内に作り出す「花粉症ワクチン」の開発を進めている。花粉シーズン前に１回投与することで、シーズン中の効果持続が期待できるという。

今年９月までに３段階ある臨床試験の１段階目の結果を公表する見通しで、ファンペップの三好稔美社長は「ワクチンの開発に成功すれば、花粉の季節を意識せずに快適に過ごせる社会に近づく一歩になる。新たな治療の選択肢になれば」と意気込んでいる。