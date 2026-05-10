横須賀の地魚を活用した犬用ジャーキーを開発した木村さん＝４月１１日、横須賀市平作

東京湾と相模湾に面する横須賀市では、多様な魚が水揚げされる。その中で市場価値が低いとされ、廃棄されることが多いのが「未利用魚」。この魚を原料とした犬用のおやつ「よこすか地魚ジャーキー」が開発された。無添加で低カロリー、高タンパクが特徴で、食品アレルギーを持つ犬やシニア犬でも食べられる。考案したのは自身の愛犬も食べ物アレルギーを持つ木村千晴さん（３３）＝同市。「ジャーキーのひとかけらに希望をつなぎ、人生ならぬ“犬生”に食べる喜びを与えたい」と話す。

きっかけは３年前だった。念願のペットとして迎え入れたメスの柴犬「結」が、血が出るまで体をかきむしったり、手足の毛が薄くなったり、便が緩くなったりしていることに気づいた。動物病院ではアレルギーの可能性を指摘され、以来食べ物に気を使うようになったという。

アレルギー反応の少ない食べ物を調べ、その一つが魚だった。だが魚を使った犬用の食べ物は値段が高く、販売店舗も限られている。「同じ悩みを持つ愛犬家も多いはず。自分で作れないだろうか」と考えるようになった。

そこで注目したのが、水揚げされても流通されにくい「未利用魚」を使ったジャーキーだ。フードドライヤーを購入し、市内のスーパーマーケットで手に入れたサメを１０時間ほど乾燥させた試作を食べさせてみると反応が良かったという。木村さんは「売り物にならない地魚を活用すれば漁業従事者を助けられるし、横須賀の新しい名物にもなる」と覚悟を決めた。