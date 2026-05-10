◆パ・リーグ ソフトバンク４―５ロッテ（９日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンクの山川穂高内野手が、復調の兆しを見せる２打席連続本塁打を放った。１点を追う２回先頭。カウント１―２から外角に落ちるフォークを左手一本で拾って左翼席へ７号ソロを運んだ。さらに同点の４回無死一、二塁から再び左翼席に８号３ラン。「きょうはいい打席が多かった」。２打席連発は２４年８月１５日の西武戦（ベルーナドーム）以来、２年ぶり。チームは終盤の３イニング連続の被弾で逆転負けを喫したが、不振に苦しむ主砲にとって好感触をつかんだ一戦となった。

今季は開幕戦から２戦連続アーチと好スタートを切りながら、試合前時点で打率１割８分と波に乗れずにいた。４月には自己ワーストを更新する３１打席連続無安打もあった。「こうなるとヒットを打つのが非常に難しい。それを超える時に、今みたいな打ち方ができればきっと大丈夫だろうっていうのは見つけていきたいし、そうやって戦ってきた」。１３年目。自分を信じ、模索を続けてきた。

無安打が続いていた４月３０日の休日、自宅で自身のスイングを徹底的に見つめ直した。昨季の日本シリーズで手応えをつかんだフォームを基にバットを振り込んできた。「これだけではなかなか本塁打を打てなさそうだと感じて。左中間から右中間の間にいい角度で打球が飛ばせる打ち方を自然とできるように」と、スイング軌道をボールのラインに入れる意識を強めた。連動して、構えで高く掲げていたバットの位置も下げて実戦。日々、試合が続く中で「毎日がっつり修正はしたくなかった。戻る場所がなくなってしまうから」と丁寧に、取り組みたいことと感覚をすり合わせた。

今月１日に「また２打席連続本塁打とかっていう打席が来たら、これなんだって確信を持てる」と語っていた。待望の２打席連発に「つかんだ、っていうのは何試合かやってからじゃないとビックマウスになってしまう」と謙虚に振り返ったが、栓は抜けたに違いない。８本塁打は、リーグ３位タイ。不調の中でも繰り返した「あと５か月ある」という言葉には、チームのリーグ３連覇と、自身５度目となる本塁打王獲得への執念があるからこそ。ここから量産体制を整えていく。