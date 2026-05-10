◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

５位で出た河本結（２７）＝リコー＝が２バーディー、２ボギー、２ダブルボギーの７６で回り、通算３オーバーでトップと１打差の２位に浮上した。初のメジャー制覇へ逆転を狙う。難セッティングに強風がからみ、２０１１年日本女子オープン第３ラウンド以来、全員がオーバーパーを記録。平均スコア「７９・７４２４」は大会最多ストローク（０８年のメジャー昇格後）の我慢比べとなった。７５の福山恵梨（３３）＝松辰＝が２オーバーで首位に立ち、初優勝に王手をかけた。

トレードマークのリボンを大きくたなびかせながら、河本が食らいついた。風が吹き荒れ、グリーンは乾き、球は止まらない。「ハードな一日だった。全英オープンみたいに風が強くて、グリーンが硬くてピン位置も難しかったけど、最後まで集中力を切らさないでプレーできた」。最大瞬間風速は１４・９メートル（午後５時）を記録し、全員オーバーパーはツアー１５年ぶり。５時間４０分を要した消耗戦を終え、息をついた。

ダブルボギー直後の１４番で、大きなご褒美が来た。グリーン右手前のサブグリーンからチップインバーディー。ガッツポーズが飛び出した。「一瞬で終わった。『バーディーだ！ やったー、はい次』みたいな」。すぐに頭を切り替え、一打に集中した。「ミスショットは最後だけ」。この日最難関の１８番でティーショットを左バンカーに入れ、この日２つ目のダブルボギーを喫したことを悔しがった。

読書家の河本は多忙な遠征暮らしの合間に、月に５冊は本を読むようにしている。電子書籍ではなく紙派で、ツアー中も持ち歩く。現在手に取っているのは「速読の本」。「去年、本を読むのにめっちゃ時間がかかったから、速読の技術を身につけようと思って」。学ぶ心をコースの外でも大切にしている。脳トレにもなる速読術。メジャーの難セッティングで風のジャッジ、ラインの読みへと、思考を瞬時に巡らせた。

４月のヤマハレディース後に３９度近い高熱に襲われ、インフルエンザと診断された。その後ものどや気管支を痛めるなどし、途中棄権もあった。「（予定になかった）春休みになっちゃったけど、もう大丈夫」。体調は回復し笑顔が戻った。今季はＳＮＳもほぼ封印。目標に掲げる“黄金世代”初の年間女王へ、より深くゴルフと向き合っている。「ワクワクしている。めっちゃ久しぶりな感じ」。初のメジャータイトルへ、コースとの勝負を楽しみ抜く。（高木 恵）

◆第３日の主な記録 全６６人の１８ホール平均スコア「７９・７４２４」は、２００８年のメジャー昇格後では大会最多ストロークでツアー史上１９番目のワースト記録。全員オーバーパーは、１１年の日本女子オープン（愛知・名古屋ＧＣ）第３日以来、１５年ぶりの珍事となった。

◆黄金世代のメジャー制覇は過去４人 １９９８年度生まれの「黄金世代」のメジャー優勝は、畑岡奈紗４勝（２０１６、１７、１９年日本女子オープン、１９年日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯）、勝みなみ２勝（２１、２２年日本女子オープン）、原英莉花３勝（２０、２３年日本女子オープン、２０年ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯）、渋野日向子１勝（１９年ワールドレディスサロンパスカップ）。