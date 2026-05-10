◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―２巨人（９日・バンテリンドーム）

乗れない巨人が３連敗で、４月７日以来のＢクラスとなる４位に転落した。先発・田中将大投手（３７）に苦境打開を託したが５回５安打４失点で今季初黒星。５回には挟殺プレーの中で自らの走塁妨害により失点するなど、同世代の中日・大野との投げ合いに敗れた。４カード連続の負け越しは阿部政権では初めてで、４月３日以来の借金１。８回、不振による２軍調整から帰ってきた丸佳浩外野手（３７）が、代打で１６年連続アーチとなる１号２ランを放ったのが、数少ない光明だった。

沈黙していた左翼席のＧ党に息を吹き込んだのは、帰ってきたベテランのバットだった。三塁ベースを回った丸が、自軍ベンチに向かって右手の指でミニ版「マルポーズ」を作る。「いい形で打てたかな」。右中間のテラス席へ１号２ラン。１６年連続アーチで、不振からの目覚めを告げた。

０―４の８回１死一塁から代打で登場。カウント１―２から杉浦の低めフォークを２球見極め、１５１キロ直球を狙い澄ました。４月２０日の抹消から２週間あまり過ごしたファームでは、広島時代に打撃コーチだった石井２軍監督と意見交換し、代名詞である、グリップを上下動させるヒッチなど体を大きく使うフォームに修正。１軍復帰初打席アーチに「石井監督をはじめファームのコーチ、スタッフの皆さんが少しでも喜んでくれたら」と感謝が口をついた。

弾丸で名古屋に駆けつけた。前日８日のファーム・リーグのロッテ戦（ＺＯＺＯ）にフル出場。ナイターの試合後に昇格が決まり、朝一番の新幹線に飛び乗った。球場入りは練習開始まで３０分を切った午前１１時過ぎ。「移動？ ヘリコプター、夜行バス、バイク便かもしれない」と“丸節”で笑いを誘ったが、１軍合流からわずか５時間後の一発だった。

“怖い丸”が帰ってきた。昨季の６本塁打と４０四球は１９年の巨人移籍後最少。「甘くいったらガツンといかれるというのがないと四球が少なくなってくる」とオフから長打復活をテーマに振り込んできた。通算２９０号は、パワー健在を示すに十分だった。

チームは４カード連続の負け越しで４位後退。５月の８戦で平均２得点にとどまる打線の起爆剤として期待がかかるが「責任を背負いこむのは得意じゃない。僕のやり方でやるだけ」。丸がらしさを取り戻せばすなわち、打線の破壊力は格段に増す。

（内田 拓希）