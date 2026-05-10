現在、東京・歌舞伎座の「團菊祭」（２７日千秋楽）で襲名披露中の尾上左近改め３代目尾上辰之助（２０）が、開幕してからインタビューに応じた。実際に襲名してみて何を感じ、どんなことを考えるようになったのか。

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初日（３日）の「対面」、花道から出た時の大きな拍手にものすごい熱気を感じました。今月は終日、歌舞伎座にいます。体力的なしんどさもありますが、あの拍手のおかげで、頑張れています。

「対面」の五郎は、初日に「荒事を得意とする祖父、父を意識し過ぎると、自分の全力を見せることができない」と思った。父からも「お前がやるなら、二枚目でかわいげのある五郎を」と言われました。自分に合った荒事の形を見つけたいです。

父が後見をつとめると聞いた時には内心、「勘弁してよ」と思いました。そんなことは父に直接言えませんが。安心感の一方で何とも言えない、複雑な気持ちがあるのも事実です。８代目尾上菊五郎のお兄さんからは「飛ばし過ぎて声をつぶさないように」と。市川團十郎のお兄さんからは「助六」で演じる福山かつぎで、江戸弁の間（ま）を教えていただきました。

身長１６５センチで体重は５０キロです。胃袋が小さいので、なかなか体重が増えません。祖父、父と違って、自分は体質的にお酒は弱く、おいしさもよく分かりません。いまは家に帰るとご飯を食べて、その日の自分の芝居を反省したら、すぐに寝てしまいます。

化粧が好きで「声を高くするなら、顔も柔らかく」など、その日の気分で化粧を変えています。楽屋で一番、落ち着く時間です。

（市川染五郎、市川團子と）「染團辰」と言っていただけるのは、ありがたいことです。團子ちゃんとはまだ共演していないので、早く実現したい。これから、市川新之助さん、尾上菊之助さんとも共演する機会も増えるでしょう。楽しみです。「染團辰」も「令和の三之助」も、お客様に喜んでいただければと思います。

天国にいる祖父は名前が復活して喜んでくれているかな。祖父（２２年）も父（１１年）も、辰之助時代が短かったので、自分は少しでも長く「辰之助」であり続けたいと思っています。

◆尾上 辰之助（おのえ・たつのすけ）。本名は藤間大河。２００６年１月２０日、東京都生まれ。２０歳。０９年１０月歌舞伎座「音羽嶽だんまり」で初お目見得。１４年６月歌舞伎座「倭仮名在原系図 蘭平物狂」で３代目尾上左近を名乗り初舞台。憧れの演目は「坂崎出羽守」「暗闇の丑松」。曽祖父は２代目尾上松緑、祖父は初代尾上辰之助（３代目尾上松緑追贈）、父は４代目尾上松緑。屋号は音羽屋。