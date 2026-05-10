◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神１―３ＤｅＮＡ（９日・甲子園）

阪神は、ＤｅＮＡに連敗で今季初の２カード連続で負け越した。大山が「コンディション不良」を理由に今季初めてスタメンを外れた打線は、先発全員の１２三振で１得点。３戦４５三振はプロ野球ワーストで６試合連続の３得点以下と苦しい戦いが続く。スポーツ報知評論家の掛布雅之氏は、現状打開へ大山の重要性を説いた。

大山は９回２死からネクストバッターズサークルで代打の準備をしたが出番なく終了した。試合後、コンデション不良が明かされた。程度はベンチにしか分からないが、我慢して出場できる範囲ならスタメンで出てほしかった。最近５試合、１７打数１安打の不振は承知の上だ。もし、しばらく先発から外れないといけないのなら大きな痛手だ。

チームは３試合で４５三振となり、６試合連続で３点以下となった。この苦しい状況だからこそ、なおさら大山の存在が必要なのだ。近本もけがで欠く今のメンバーを見て「負けを背負える」選手は他にいない。精神的支柱という言葉に置き換えてもいい。佐藤、森下は勝ちは背負えても、まだ負けは背負えないのだ。

森下、佐藤の後ろの５番打者は大山にしかできない難しい役割となる。１番の近本が抜けてからは、なおさら２、３、４番でチャンスをつくる、もしくは、勝負を避けられて、５番に回ってくる。６番以下が弱いため、つなぐより、決めにいかなければいけないケースが増えていた。大山は本来、選球眼が良く四球を多く取れるタイプだが、強引になりすぎてリズムを崩す傾向があった。

ＤｅＮＡ戦の１、２戦は終盤に相手リリーフ陣に抑え込まれて、接戦を落とした。昨季までの阪神がやっていた野球だ。ブルペンが調子良ければ８回に連打を浴びた大竹の代え時も早まっていただろう。球数こそ少なかったが、明らかに球が浮いていた。

投打ともに昨季よりは盤石でなく、苦しい中で勝ちを拾っていかなければいけない。大山の踏ん張りがチームの命運を左右するシーズンになりそうだ。（スポーツ報知評論家・掛布 雅之）