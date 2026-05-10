サッカー日本代表、２７年アジア杯はカタール、タイ、インドネシアと１次Ｌで対戦…４大会ぶり５度目のアジア頂点狙う　抽選会には中田英寿氏が登場

写真拡大

　アジア杯（２７年１月７日開幕）の組み合わせ抽選会が９日、開催国のサウジアラビアで行われ、２０１１年以来４大会ぶり５度目の優勝を目指す日本はカタール、タイ、インドネシアと同じ１次リーグＦ組に入った。

　前回２４年大会で日本は準々決勝でイランに１―２で逆転負けを喫し、８強で敗退。北中米Ｗ杯の約半年後に開幕するアジア杯での覇権奪回を狙う。

　抽選会には中田英寿氏がポット２の抽選役で登場した。なお大会には２４チームが参加。１次リーグは４チームずつ６組に分かれ、各組上位２チームと３位のうち成績上位４チームの計１６か国が決勝トーナメントに進む。

　◇アジア杯１次リーグ組み合わせ◇

Ａ組　サウジアラビア、クウェート、オマーン、パレスチナ

Ｂ組　ウズベキスタン、バーレーン、北朝鮮、ヨルダン

Ｃ組　イラン、シリア、キルギス、中国

Ｄ組　オーストラリア、タジキスタン、イラク、シンガポール

Ｅ組　韓国、ＵＡＥ、ベトナム、レバノンまたはイエメン

Ｆ組　日本、カタール、タイ、インドネシア