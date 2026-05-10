松阪競輪の「アクアリッズカップG3ナイター」は2日目を迎える。注目は12Rだ。

尾形のジカ競りを受ける上田は試練のレースに。ならば先頭でペースを築く岩井を軸に組み立てる。治田、河崎の動きがいい。競りが長引けば一撃ありそう。

＜1＞岩井芯 打鐘でだいぶペースが上がっていたので少し見てしまった。番手をどかすレースは初めて。体調は悪くない。自力で。

＜2＞近藤俊明 治田君へ。

＜3＞原大智 自力自在に。

＜4＞牧剛央 全力でSを取りに行った。上田尭君が強くて最後はぎりぎり差せた感じ。河崎君へ。

＜5＞上田国広 石塚君はいい仕掛けだった。新車の感じも悪くない。岩井君へ。

＜6＞治田知也 想定外の並びになったけど結果的に展開が向いた。思った以上に出も良かった。完全ではないけど自転車を替えてから感じはいい。自力。

＜7＞柴崎俊光 河崎君が急に加速してきて止められなかった。中部3番手。

＜8＞河崎正晴 展開も良かったけど、詰めて練習していた成果もある。自力で。

＜9＞尾形鉄馬 木村弘君を残せなかった。もっと車間を切らないとダメでした。ジカで岩井君へ。