ボートレースまるがめG2「第11回レディースオールスター」は最終日、優勝戦が行われる。1号艇は西橋奈未。昨年3月に大けがを負った水面で歓喜の瞬間を迎えるか。

初のグレードレース優勝へ、西橋に絶好機が訪れた。ドリーム1着からシリーズを快走。チルト3が生み出す異次元の伸びを誇る田上の存在は気になるが、極限のスタートを放つのみ。昨年3月に大けがを負った水面で今度は歓喜をつかむ。地元のホープ・山田が頂点にチャレンジ。鋭く差し、内をえぐるか。そこに田上が絡む熱い攻防だ。細川は一瞬の隙を突いて抜け出したい。

＜1＞西橋奈未 渾身（こんしん）のスタートを行きました。群を抜いて出ている山田選手、田上選手を除けばバランスが取れていいと思う。

＜2＞山田理央 足自体は抜群。伸びは上がいますがトータルでみたら節イチだ。夜の調整も大体つかめた。

＜3＞田上凜 伸びは4日目と一緒くらいで85点。出足はなくてもいい。優勝戦もチルト3度で大外から。G2の優勝戦だと意識せず、いつも通りの気持ちで。

＜4＞山川美由紀 仕上がりは中堅上位。起こしに鳴きが入り出したので改善しないと。恥ずかしいのでマークはしません。

＜5＞細川裕子 行き足がいいので伸びも下がらない。スタートがしやすい。（田上を）マークしても置いて行かれるので普通に行く。

＜6＞田口節子 少しずつ分が悪い。乗り心地だけは外さないように調整をして展開を突く乗り心地だけは崩れていなかった。