日本代表はタイ、インドネシア、そして2連覇のカタールと同組に！ アジア杯2027の組み合わせが決定
アジアサッカー連盟（AFC）は9日、サウジアラビアで開催されるAFCアジアカップ2027組み合わせ抽選会を実施した。日本代表は、カタール代表、タイ代表、インドネシア代表と同じグループFに入った。
AFCアジアカップは今回が通算19度目の開催となる。前回大会は2019年大会に続いてカタールが優勝して連覇を達成。なお、前回大会は中国の開催中止と開催地カタールの夏の高温により2024年に延期されたが、今回は4年周期に戻り、2027年1月7日から2月5日までサウジアラビアで開催される予定だ。
大会には合計24カ国が参加。各組4カ国ずつが総当たりのグループステージを実施し、各組の上位2カ国と各組3位のうち成績上位4カ国の合計16カ国が決勝トーナメントに進出することとなる。
最多となる通算4度の優勝を誇る日本代表は、前回大会では準々決勝でイランに敗戦。今大会では2011年のカタール大会以来となる5度目の優勝を狙う。ポット1に入った日本は、カタール代表、タイ代表、インドネシア代表と同じグループFに入った。
AFCアジアカップカタール2027の組み合わせは以下の通り。
【グループA】
サウジアラビア代表（FIFAランキング：61位）
クウェート代表（134位）
オマーン代表（79位）
パレスチナ代表（95位）
【グループB】
ウズベキスタン代表（50位）
バーレーン代表（91位）
北朝鮮代表（118位）
ヨルダン代表（63位）
【グループC】
イラン代表（21位）
シリア代表（84位）
キルギス代表（107位）
中国代表（94位）
【グループD】
オーストラリア代表（27位）
タジキスタン代表（103位）
イラク代表（57位）
シンガポール代表（147位）
【グループE】
韓国代表（25位）
UAE代表（68位）
ベトナム代表（99位）
レバノン代表（108位）／イエメン代表（149位）
【グループF】
日本代表（18位）
カタール代表（55位）
タイ代表（93位）
インドネシア代表（122位）
AFCアジアカップは今回が通算19度目の開催となる。前回大会は2019年大会に続いてカタールが優勝して連覇を達成。なお、前回大会は中国の開催中止と開催地カタールの夏の高温により2024年に延期されたが、今回は4年周期に戻り、2027年1月7日から2月5日までサウジアラビアで開催される予定だ。
最多となる通算4度の優勝を誇る日本代表は、前回大会では準々決勝でイランに敗戦。今大会では2011年のカタール大会以来となる5度目の優勝を狙う。ポット1に入った日本は、カタール代表、タイ代表、インドネシア代表と同じグループFに入った。
AFCアジアカップカタール2027の組み合わせは以下の通り。
【グループA】
サウジアラビア代表（FIFAランキング：61位）
クウェート代表（134位）
オマーン代表（79位）
パレスチナ代表（95位）
【グループB】
ウズベキスタン代表（50位）
バーレーン代表（91位）
北朝鮮代表（118位）
ヨルダン代表（63位）
【グループC】
イラン代表（21位）
シリア代表（84位）
キルギス代表（107位）
中国代表（94位）
【グループD】
オーストラリア代表（27位）
タジキスタン代表（103位）
イラク代表（57位）
シンガポール代表（147位）
【グループE】
韓国代表（25位）
UAE代表（68位）
ベトナム代表（99位）
レバノン代表（108位）／イエメン代表（149位）
【グループF】
日本代表（18位）
カタール代表（55位）
タイ代表（93位）
インドネシア代表（122位）