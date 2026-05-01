ブンデスリーガ 25/26の第33節 ウォルフスブルクとバイエルン・ミュンヘンの試合が、5月10日01:30にフォルクスワーゲン・アレーナにて行われた。

ウォルフスブルクはジェナン・ペイチノビッチ（FW）、アダム・ダギム（MF）、クリスティアン・エリクセン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバイエルン・ミュンヘンは伊藤 洋輝（DF）、ニコラ・ジャクソン（FW）、ジャマル・ムシアラ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

45分、バイエルン・ミュンヘンは同時に2人を交代。金 玟哉（DF）、レオン・ゴレツカ（MF）に代わりダヨ・ウパメカノ（DF）、コンラート・ライマー（MF）がピッチに入る。

56分に試合が動く。バイエルン・ミュンヘンのコンラート・ライマー（MF）のアシストからミカエル・オリズ（FW）がゴールを決めてバイエルン・ミュンヘンが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、バイエルン・ミュンヘンが0-1で勝利した。

なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）は74分から交代で出場した。90+1分にイエローカードを受けている。

また、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）は先発し84分までプレーした。

2026-05-10 03:40:45 更新