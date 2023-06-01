「ハリウッド女優じゃないの？」スイス代表のブロンド女子が魅せた“圧倒的な美貌”をファン絶賛「まじで綺麗すぎた」「ゴージャスな女性だ」
スイス女子代表MFで、英メディアが“世界一セクシーなフットボーラー”と謳うアリシャ・レーマンが公式インスタグラムに複数の画像を投稿。普段とはがらりと異なるイメージショットを紹介し、ファンの関心を誘っている。
SNSフォロワー数は1548万を数えるインフルエンサーは、自慢の綺麗なブロンドヘアをおろしてカメラ目線で微笑むショットなどを掲載。これまでの派手めのメイクとは打って変わって落ち着いた印象で、少しウェーブのかかったヘアスタイルも見逃せない。
投稿をチェックした世界中のファン＆フォロワーからは称える声が殺到。「ほんとフットボーラーには見えないね」「人気が出るわけだよ」「ハリウッド女優じゃないの？」「ゴージャスな女性だ」などなど、メッセージ欄には1000件近いコメントが寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】世界一セクシーなフットボーラーが公開した“激変美ショット”！
SNSフォロワー数は1548万を数えるインフルエンサーは、自慢の綺麗なブロンドヘアをおろしてカメラ目線で微笑むショットなどを掲載。これまでの派手めのメイクとは打って変わって落ち着いた印象で、少しウェーブのかかったヘアスタイルも見逃せない。
投稿をチェックした世界中のファン＆フォロワーからは称える声が殺到。「ほんとフットボーラーには見えないね」「人気が出るわけだよ」「ハリウッド女優じゃないの？」「ゴージャスな女性だ」などなど、メッセージ欄には1000件近いコメントが寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】世界一セクシーなフットボーラーが公開した“激変美ショット”！