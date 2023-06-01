27年アジアカップの組分けが決定！日本代表は２連覇中のカタール、タイ、インドネシアと同居する厳しいグループに
2027年１月７日にサウジアラビアで開幕するアジアカップの組分け抽選会が、現地５月９日に同国の首都リヤドで実施された。
ポット１の日本はグループFで、２連覇中のカタール（ポット２）、タイ（ポット３）、インドネシア（ポット４）と同居する厳しい組に入った。
１月７日〜２月５日に行われる同大会は、アジアの24か国が参加。前回はベスト８でイランに敗れた日本は、2011年以来４大会ぶりの優勝を目指す。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
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