４大会ぶりのアジア制覇を目指す日本代表。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　2027年１月７日にサウジアラビアで開幕するアジアカップの組分け抽選会が、現地５月９日に同国の首都リヤドで実施された。

　ポット１の日本はグループFで、２連覇中のカタール（ポット２）、タイ（ポット３）、インドネシア（ポット４）と同居する厳しい組に入った。
　１月７日〜２月５日に行われる同大会は、アジアの24か国が参加。前回はベスト８でイランに敗れた日本は、2011年以来４大会ぶりの優勝を目指す。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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