ジュニアの8人組「B＆ZAI」が9日、初の日本武道館公演を行った。「Braver」など全30曲に加え、コントも披露。9000人のBaetZ（ビーツ、ファンの総称）を魅了した。公演終盤、矢花黎（25）が代表してあいさつをし、メンバーの魅力や日本武道館への思いを語った。

【あいさつ全文】

矢花「（日本）武道館ってご存知ない方もいるかもしれないですけれども、日本の大事なところと言われていますし、特にバンドの聖地なわけですね。これはその昔、ビートルズが来日公演を行ったとかいろいろな理由があるんですけど、そんな場所にわれわれSTARTO ENTERTAINMENTでバンドもやらせていただく、B＆ZAIと書いてB＆ZAIというグループで立たせてもらうっていうことが、やっぱりエイト兄さん（SUPER EIGHT）しかりTOKIO兄さんしかり、バンドやってる先輩方が立ってきたステージだなっていう、またもう一つの何か思い入れと言いますか、すごい気持ちが乗っかるわけですよ。日本武道館という、国旗の真下で音を鳴らすっていうことに思いはすごく乗っかるわけで。ほんでもって、愉快な仲間たちです（と後ろに並ぶメンバー7人を紹介）。ご存知ない方もいるかもしれないけど、彼らもB＆ZAIのメンバーでして。ツアーの東京公演のときに、その日に来ていたBaetZの皆さんと一緒にサプライズで日本武道館が決まりましたと我々も知ったわけなんですけども。そのときに僕、（ライブの最後の）はけ際に“最高のメンバーと一緒にちょっとこの武道館のステージを見てきます”っていうふうに言ったんですけど、今日はどれだけ最高かをプレゼンしていいですか。ますは橋本のアニキ（橋本涼）。橋本のアニキはね、本当にB＆ZAI代表としてみたいな側面多いじゃないすか。ご存知じゃない方もいるかもしれないすけど、同い年なんですよ。ミレニアムベイビーと呼ばれる（年代）。同い年としてすごく気持ちがわかるとこもあったり、同い年として尊敬してるところもあったり、フェスとかさっきのバンド演奏で真ん中で立っていてくれると、“うわー（テンション）上がるな”っていう、（橋本に向かって）あなた背中だけでテンション上がるんですよ。そんなボーカル橋本涼くんです。鈴木悠仁くん、彼は不器用です。でもすごく一生懸命で、私にこのグループを組む前に“バンドを教えてください”って言う後輩はいっぱいいましたが、本当に来たのは君ぐらいです。社交辞令じゃなかったんだって僕はびっくりしました。ギターが大好きな最高な男の子鈴木悠仁くん！稲葉（通陽）くん、彼は自称お上品界隈でやっているんですけども。本当にね、もういろんな大人にも言われてるんですけど、どんどんバイオリンが上手くなってるんですよ。“きたきたきた！”でおなじみの構文もどんどんうまくなっている。ツアー中にはしもっちゃん（橋本）とは“稲葉さっきの良かったね”とか話すこともありましたもんね。伸びしろしかない、そんな最高なバイオリニスト稲葉通陽。今野（大輝）さんは1年前突然リーダーになりました。リーダーになったギタリスト、そしてボーカリスト、今野大輝くんですけど。はい。ここの付き合いは本当にかれこれ10年近く。中学生のときに原宿の買い物に後ろについていってみたり、一緒にキャラクターのミュージアムの展示会に行ったりですね、友達という側面もあるんですけど、そんな彼がいてくれるとすごく安心するというかいつも助けてもらってます。そんな最高のリーダー今野大輝。菅田琳寧くん。彼は日に日に何を言ってるかわからない。日本がどんどん下手くそになっている。ただ本当に心配になるぐらいムードメーカーで、いつも朝早いときも本当に彼の一言でみんながどっと笑えたり、そんなムードを作ってくれるし、サックスも良い腕で、どんどん音が良くなっていって。（菅田が自分の腕を見る）違う、物理的な話じゃない、テクニック的なこと。サックスの音もどんどんよくなるし、長く知っている身としては本当に最高なサックスプレーヤー、そしてお調子者。ときには頭にダンベルががついてたりついてなかったり、そんな最高なメンバー菅田琳寧くんです。かっちゃん、ドクター克樹、本郄克樹です。キーボードも弾いて頑張っておりますけど、本当に（早大大学院創造理工学研究科経営システム工学専攻博士後期課程）ご卒業本当におめでとうございます。長年見てるから、改めてちょっと人一倍感動が違うんですよ。大事なときにいろいろしゃべってくれたり、ときに思いっ切りイヤホンなくしたり、おちゃめな面ありますけど、そんな最高なキーボーディスト克樹くん。そんでもって私のリズム隊として相棒の川崎星輝くん。彼はB＆ZAI組む直前のSHOWbizから一緒にやってるわけですよ。そのとき初めてちゃんと携わったんですけど、本当にねセンスがいいんですよ。初めてドラムをたたいてトラブルがあったときも、ちゃんと動じずにドラムを復活させたり。僕は君にあのときから正直目をつけていたよ。そんな彼は僕たちが初めてフェスに出たときに、バナさん（矢花）をフェスに出させてあげられてよかったと号泣をするぐらいとってもいいやつです。本当に日々ドラムを褒められている。うん、そんな最高な相棒川崎星輝くん。こんなメンバーと武道館に立てるんだって思ったときに、僕は最高にテンションが上がりましてね。そもそも大ちょけな、大ふざけしてる7人ですけど、パシッと決めるところを決めて、ある種信頼できるし信頼して欲しい、そんな関係性でいるメンバーとこうして日本武道館という貴重なステージが見られて、僕は本当にありがたいなと、恵まれてるなと思っています。改めて見に来てくださった皆さんそして7人ありがとう」