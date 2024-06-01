シンガー・ソングライターの絢香（38）が9日、中之島公園芝生広場（大阪市北区）でデビュー20周年を記念したフリーライブを開催。2006年のデビュー曲「I believe」や大ヒット曲「三日月」など全10曲を熱唱した。

地元・大阪でのフリーライブは、16年7月にグランフロント大阪うめきた広場（大阪市北区）で行って以来約10年ぶり。「大阪、元気〜!?来てくれてありがとう！」と集結した7000人のファンに手を振りながら登場した。

野外でのライブとあって「決まってから毎日のようにお天気を願っていましたが、良い天気で良かった〜！」と笑顔がはじけた。だが、ステージ上で日差しをまともに受け「まぶしくて…なんとか目開けて歌うからね。晴れすぎ」と言って、笑わせた。

地元凱旋に「うれしい」を連発した絢香。「節目のたびに地元に帰って来られるのは、私自身も原点を思い返すきっかけになるし、なによりうれしいですね」と実感を込めた。

ヒット曲「おかえり」を歌う前には、「上京して1年半ぐらい経ったころに作った。東京で忙しくし始めて、久しぶりに大阪に帰って実家の玄関を開けた時に、“おかえり〜”って聞こえてきて、その声がほんとにうれしくて。帰る場所があるっていうのは、こんなにうれしいことなんだ、と。そんなところから生まれた曲で、大阪では外せない！」と紹介し、大きな拍手を浴びていた。

今後は全国ツアー「絢香 20th ANNIVERSARY LIVE

TOUR」を開催。9月18日の東京・府中公演を皮切りに19都市20公演を行う。また、今秋にはベストアルバム（タイトル、発売日未定）を発売予定。