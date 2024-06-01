シンガー・ソングライターの絢香（38）が9日、中之島公園芝生広場（大阪市北区）でデビュー20周年を記念したフリーライブを開催。6日に配信スタートした新曲「OK!GO!」をライブ初披露した。

地元・大阪でのフリーライブは、16年7月にグランフロント大阪うめきた広場（大阪市北区）で行って以来約10年ぶり。詰めかけたファン7000人を前に、 2006年のデビュー曲「I believe」や大ヒット曲「三日月」など、記念ステージならではの全10曲を熱唱した。

新曲「OK!GO!」については、「20年とキャリアが長くなってくるけど、まだまだ新しい自分に出会いたい。自分を更新していく、そんなエネルギーを込めた曲です」と説明。「今が一番音楽やってて楽しい。きっと力が抜けて、心から音楽を楽しめるようになったのが、曲に出てるかも」と語った。

今後は全国ツアー「絢香 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR」を開催。9月18日の東京・府中公演を皮切りに19都市20公演を行う。また、今秋にはベストアルバム（タイトル、発売日未定）を発売予定。