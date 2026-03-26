ブライトン指揮官、三笘薫の状態は「スキャンを待たなければ」負傷箇所は「間違いなくハムストリング」
[5.9 プレミアリーグ第36節 ブライトン 3-0 ウォルバーハンプトン]
ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督はウォルバーハンプトン戦で負傷交代したMF三笘薫の状態について「スキャンを待たなければいけない」と言及した。現地メディア『ザ・アーガス』や『ニューヨーク・タイムズ』が伝えている。
三笘は3試合連続で先発入りしたこの試合の後半10分、浮き球を走りながら肩でコントロールした直後に左太もも裏付近の臀部に近い部分を押さえ、仰向けになって倒れ込んだ。ピッチ内でドクターの診察を受けた後に歩いてピッチから退いていた。
指揮官は三笘が検査を受けることを明らかにしながら「間違いなくハムストリング」と負傷箇所を説明。続けて「良さそうには見えなかったが、私はポジティブな人間なのでこの件についてはポジティブでいる」と軽傷を願うコメントを口にした。
日本代表は今月15日に北中米ワールドカップメンバーが発表され、6月14日にオランダ代表とのW杯初戦を行うスケジュールになっている。
ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督はウォルバーハンプトン戦で負傷交代したMF三笘薫の状態について「スキャンを待たなければいけない」と言及した。現地メディア『ザ・アーガス』や『ニューヨーク・タイムズ』が伝えている。
三笘は3試合連続で先発入りしたこの試合の後半10分、浮き球を走りながら肩でコントロールした直後に左太もも裏付近の臀部に近い部分を押さえ、仰向けになって倒れ込んだ。ピッチ内でドクターの診察を受けた後に歩いてピッチから退いていた。
指揮官は三笘が検査を受けることを明らかにしながら「間違いなくハムストリング」と負傷箇所を説明。続けて「良さそうには見えなかったが、私はポジティブな人間なのでこの件についてはポジティブでいる」と軽傷を願うコメントを口にした。
日本代表は今月15日に北中米ワールドカップメンバーが発表され、6月14日にオランダ代表とのW杯初戦を行うスケジュールになっている。