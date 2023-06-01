[5.9 ベルギー・リーグプレーオフ1第7節](Jan Breydelstadion)

※27:45開始

<出場メンバー>

[クラブ・ブルージュ]

先発

GK 16 D. van den Heuvel

DF 4 ジョエル オルドニェス

DF 41 ウーゴ・シケ

DF 44 ブランドン・メシェレ

DF 65 J. Seys

MF 8 フリストス・ツォリス

MF 9 カルロス・フォーブス

MF 11 シセ サンドラ

MF 20 ハンス・バナケン

MF 25 A. Stanković

FW 7 ニコロ・トレソルディ

控え

GK 22 シモン・ミニョレ

DF 14 B. Meijer

DF 58 J. Spileers

MF 6 L. Reis

MF 62 L. Audoor

MF 80 フェリックス・ルマレシャル

FW 17 ロメオ・ベルマント

FW 19 グスタフ・ニルソン

FW 67 ママドゥ・ディアコン

監督

Ivan Leko

[シントトロイデン]

先発

GK 16 小久保玲央ブライアン

DF 5 谷口彰悟

DF 23 J. Pupe

DF 26 ビサル・ムスリウ

DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール

MF 3 畑大雅

MF 8 アブドゥライェ・シッサコ

MF 10 イリアス・セバウィ

MF 13 伊藤涼太郎

MF 14 ライアン・マーレン

FW 42 後藤啓介

控え

GK 21 マット・レンドファー

DF 4 ロイク・ムベ・ソウ

DF 18 シメン・ユクレラー

DF 22 ウォルク・ヤンセンス

MF 33 アルイス・ディリケン

FW 38 松澤海斗

FW 53 アダム・ヌエリ

FW 77 O. Diouf

FW 99 新川志音

監督

ワウテル ヴランケン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります