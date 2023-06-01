クラブ・ブルージュvsシントトロイデン スタメン発表
[5.9 ベルギー・リーグプレーオフ1第7節](Jan Breydelstadion)
※27:45開始
<出場メンバー>
[クラブ・ブルージュ]
先発
GK 16 D. van den Heuvel
DF 4 ジョエル オルドニェス
DF 41 ウーゴ・シケ
DF 44 ブランドン・メシェレ
DF 65 J. Seys
MF 8 フリストス・ツォリス
MF 9 カルロス・フォーブス
MF 11 シセ サンドラ
MF 20 ハンス・バナケン
MF 25 A. Stanković
FW 7 ニコロ・トレソルディ
控え
GK 22 シモン・ミニョレ
DF 14 B. Meijer
DF 58 J. Spileers
MF 6 L. Reis
MF 62 L. Audoor
MF 80 フェリックス・ルマレシャル
FW 17 ロメオ・ベルマント
FW 19 グスタフ・ニルソン
FW 67 ママドゥ・ディアコン
監督
Ivan Leko
[シントトロイデン]
先発
GK 16 小久保玲央ブライアン
DF 5 谷口彰悟
DF 23 J. Pupe
DF 26 ビサル・ムスリウ
DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール
MF 3 畑大雅
MF 8 アブドゥライェ・シッサコ
MF 10 イリアス・セバウィ
MF 13 伊藤涼太郎
MF 14 ライアン・マーレン
FW 42 後藤啓介
控え
GK 21 マット・レンドファー
DF 4 ロイク・ムベ・ソウ
DF 18 シメン・ユクレラー
DF 22 ウォルク・ヤンセンス
MF 33 アルイス・ディリケン
FW 38 松澤海斗
FW 53 アダム・ヌエリ
FW 77 O. Diouf
FW 99 新川志音
監督
ワウテル ヴランケン
※27:45開始
<出場メンバー>
[クラブ・ブルージュ]
先発
GK 16 D. van den Heuvel
DF 4 ジョエル オルドニェス
DF 41 ウーゴ・シケ
DF 44 ブランドン・メシェレ
DF 65 J. Seys
MF 8 フリストス・ツォリス
MF 9 カルロス・フォーブス
MF 11 シセ サンドラ
MF 20 ハンス・バナケン
FW 7 ニコロ・トレソルディ
控え
GK 22 シモン・ミニョレ
DF 14 B. Meijer
DF 58 J. Spileers
MF 6 L. Reis
MF 62 L. Audoor
MF 80 フェリックス・ルマレシャル
FW 17 ロメオ・ベルマント
FW 19 グスタフ・ニルソン
FW 67 ママドゥ・ディアコン
監督
Ivan Leko
[シントトロイデン]
先発
GK 16 小久保玲央ブライアン
DF 5 谷口彰悟
DF 23 J. Pupe
DF 26 ビサル・ムスリウ
DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール
MF 3 畑大雅
MF 8 アブドゥライェ・シッサコ
MF 10 イリアス・セバウィ
MF 13 伊藤涼太郎
MF 14 ライアン・マーレン
FW 42 後藤啓介
控え
GK 21 マット・レンドファー
DF 4 ロイク・ムベ・ソウ
DF 18 シメン・ユクレラー
DF 22 ウォルク・ヤンセンス
MF 33 アルイス・ディリケン
FW 38 松澤海斗
FW 53 アダム・ヌエリ
FW 77 O. Diouf
FW 99 新川志音
監督
ワウテル ヴランケン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります