プレミアリーグ 25/26の第36節 マンチェスター・シティーとブレントフォードの試合が、5月10日01:30にエティハド・スタジアムにて行われた。

マンチェスター・シティーはアーリング・ハーランド（FW）、ジェレミ・ドク（FW）、ラヤン・シェルキ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ケビン・シャーデ（FW）、ミケル・ダムスゴール（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

60分、マンチェスター・シティーは同時に2人を交代。タイアニ・ラインデルス（MF）、ラヤン・シェルキ（MF）に代わりフィル・フォーデン（MF）、オマル・マルムーシュ（FW）がピッチに入る。

その直後の60分に試合が動く。マンチェスター・シティーのジェレミ・ドク（FW）がゴールを決めてマンチェスター・シティーが先制。

62分、ブレントフォードが選手交代を行う。アーロン・ヒッキー（MF）からビタリ・ヤネルト（MF）に交代した。

69分、ブレントフォードが選手交代を行う。ミケル・ダムスゴール（FW）からダンゴ・ウアタッラ（FW）に交代した。

75分マンチェスター・シティーに貴重な追加点が入る。アーリング・ハーランド（FW）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

79分、ブレントフォードが選手交代を行う。イェホル・ヤルモリュク（MF）からジョーダン・ヘンダーソン（MF）に交代した。

90+1分、マンチェスター・シティーが選手交代を行う。ジェレミ・ドク（FW）からサビーニョ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+2分マンチェスター・シティーが追加点。アーリング・ハーランド（FW）のアシストからオマル・マルムーシュ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

ここで後半終了。3-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、マンチェスター・シティーが3-0で勝利した。

なお、マンチェスター・シティーは36分にベルナルド・シルバ（MF）、74分にニコ・オライリー（MF）、88分にマテウス・ヌネス（MF）、90+5分にオマル・マルムーシュ（FW）に、またブレントフォードは80分にクリストファー・アイエル（DF）、88分にジョーダン・ヘンダーソン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-10 03:30:21 更新