ラ・リーガ 25/26の第35節 アトレチコ・マドリードとセルタの試合が、5月10日01:30にエスタディオ・メトロポリターノにて行われた。

アトレチコ・マドリードはアレクサンデル・セルロート（FW）、アントワヌ・グリーズマン（MF）、アデモラ・ルックマン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルタはボルハ・イグレシアス（FW）、ビリオット・スウェドベリ（MF）、パブロ・ドゥラン（FW）らが先発に名を連ねた。

20分、アトレチコ・マドリードが選手交代を行う。ホセ・ヒメネス（DF）からロビン・ルノルマン（DF）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

60分、アトレチコ・マドリードは同時に2人を交代。アデモラ・ルックマン（FW）、アントワヌ・グリーズマン（MF）に代わりナウエル・モリナ（DF）、ティアゴ・アルマダ（MF）がピッチに入る。

62分に試合が動く。セルタのボルハ・イグレシアス（FW）がゴールを決めてセルタが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、セルタが0-1で勝利した。

なお、アトレチコ・マドリードは66分にアレックス・バエナ（MF）に、またセルタは19分にイライクス・モリバ（MF）、77分にフェル・ロペス（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-10 03:30:32 更新