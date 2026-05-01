プロ・リーグ 25/26の昇格・降格プレーオフ予選ラウンド2 ベールスホットとロンメルSKの第2戦が、5月10日01:15にオリンピス・スタディオンにて行われた。

ベールスホットは倍井 謙（MF）、原口 元気（MF）、Vula Arnold（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するロンメルSKはラルフ・セーンチェンス（FW）、ルーカス・ショーフス（MF）、トム・レイナーズ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

後半開始早々の48分に試合が動く。ロンメルSKのジェーソン・ファンダイフェン（FW）がゴールを決めてロンメルSKが先制。

56分、ベールスホットは同時に2人を交代。グレン・クレス（MF）、dennis gyamfi（DF）に代わりラジフ・ファンラパーラ（MF）、エンサル・ブライック（FW）がピッチに入る。

64分、ロンメルSKは同時に2人を交代。ジェーソン・ファンダイフェン（FW）、lautaro lopez（MF）に代わりザラーン・バンチャ（FW）、ニコラス・ロメンス（MF）がピッチに入る。

68分、ベールスホットが選手交代を行う。倍井 謙（MF）からニウトン（DF）に交代した。

69分、ロンメルSKが選手交代を行う。ラルフ・セーンチェンス（FW）からロビン・ファン デュイフェン（FW）に交代した。

74分ロンメルSKに貴重な追加点が入る。ロビン・ファン デュイフェン（FW）のアシストからルーカス・ショーフス（MF）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

75分、ロンメルSKが選手交代を行う。jesper tolinsson（DF）からティモシー・エヨマ（DF）に交代した。

その直後の77分ロンメルSKが追加点。ルーカス・ショーフス（MF）のアシストからザラーン・バンチャ（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

77分、ベールスホットは同時に2人を交代。バス・フアンデンアインデン（MF）、原口 元気（MF）に代わりミラン・ゴバアーズ（MF）、ライアン・サヌシ（MF）がピッチに入る。

83分、ベールスホットのライアン・サヌシ（MF）のアシストからディマージオ・ライトフィリップス（FW）がゴールを決めて1-3と2点差に詰める。

ここで後半終了。この試合は1-3。2試合合計スコアで同点となり、延長戦に突入した。

この試合はロンメルSKが1-3で勝利し、2試合合計スコアでも2-6で勝利した。

なお、ベールスホットに所属する倍井 謙（MF）は先発し68分までプレーした。原口 元気（MF）は先発し77分までプレーした。

2026-05-10 03:31:11 更新