グローブ・トロッター、人生の大切な瞬間を保管する「キープセイクボックス」を発売　EC限定で完全受注生産

「グローブ・トロッター（GLOBE-TROTTER）」が、誕生・成長・記念日など、人生の大切な瞬間を保管するための「キープセイクボックス」を発売した。グローブ・トロッターの日本公式オンラインストア限定で、完全受注生産で注文を受け付けている。

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「キープセイク（KEEPSAKE）」とは、英語で「形見」「記念品」「思い出の品」という意味をもつ言葉。出生証明書や乳歯、シルバースプーンなど、子どもの成長の記録や初めてのアイテムの保管、出産祝い・誕生日・洗礼などのギフトにも適している。

キープセイクボックスには、グローブ・トロッターのスーツケースと同様、ブランドを象徴するヴァルカナイズド・ファイバーボード素材やレザーコーナー、金具のディテールを採用。英国の工房で熟練の職人が一点ずつハンドクラフトで仕上げている。蓋部分には、名前や日付などを入れることも可能で、世界に一つだけのボックスをオーダーすることができる。

デザインは、「SEA LIFE（海）」、「WOODLAND（森）」、「SAFARI（サファリ）」の3種を用意。SEA LIFEはアイボリー × デザートローズとロイヤルブルー × ネイビー、WOODLANDはグリーン × ブラウンとアイボリー × オレンジ、SAFARIはアイボリー × ナチュラルとブラウン × ナチュラルの各2色をラインナップしている。価格は19万8000円で、納期は受注後約2〜2.5ヶ月を予定している。

■グローブ・トロッター：日本公式オンラインストア



