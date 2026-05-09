「ドジャース３−１ブレーブス」（８日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）はロサンゼルスでのブレーブス戦に「１番・指名打者」で出場し、五回に勝ち越しの右前適時打を放った。４打数１安打１打点で、試合は３−１で勝った。ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）はシカゴでのマリナーズ戦に「２番・一塁」で出場し、一回にメジャートップに並ぶ１５号ソロを放った。３試合ぶりの本塁打で、４打数１安打１打点だった。

迷いはなかった。１−１の五回、２死二塁の好機。２打席無安打に抑えられていた大谷が初球、内角低め１５７キロのシンカーを渾身（こんしん）の力で振り抜いた。見送ればボールの悪球。痛烈なゴロ打球が一、二塁間を抜けて右前に達した。

勝ち越し打。フィールドに客席を埋めた５万１２５５人の興奮が渦巻く。二回の打席で左脚を痛めながらもプレーを続行し、激走ヘッスラのロハスに向かって大谷が塁上から拍手を送った。

決勝点をもぎ取った相手はメジャー１７年目のセールだ。２４年に投手三冠とサイ・ヤング賞を獲得したＭＬＢ屈指の左腕。身長１９８センチのサイドアームから繰り出される投球を、大谷と同じ左打ちのフリーマンは「背中から来るような角度から投げてくる。死球覚悟で臨まなくてはいけない」と表現した。

ナ・リーグ東地区１位の強豪・ブレーブスを逆転勝ちで下した試合。ロバーツ監督は「大谷が大きな一本を打ってくれた。難しい相手だったが、ショウヘイの状態はいいと思う」とたたえた。

４月２８日から５月４日まで自己ワーストの５戦２４打席連続無安打（７四死球）を経験。大谷は「いい構えができていないから打てていない」と話したが、６日の試合で２安打。この日も勝負どころで結果を出した。「明日のショウヘイにも手ごたえを感じている」と指揮官。９試合ぶりの本塁打に期待が膨らむ。