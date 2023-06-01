ヒュルツェラー監督が三笘薫の負傷について言及

イングランド・プレミアリーグのブライトンは現地時間5月9日、プレミアリーグ第36節でウォルバーハンプトンと対戦し、3-0で勝利した。

勝利した一方で、日本代表MF三笘薫が負傷交代するアクシデントが発生。ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督が「あまり良い状態には見えなかった」と三笘の負傷について言及した。

試合は後半10分、三笘が左サイドのライン際でボールを胸トラップした後、加速しようとしたところで、左足裏を押さえてピッチに倒れ込んだ。その後、ピッチ上でしばらくメディカルスタッフの治療を受け、左足を引きずりながら険しい表情でピッチを後にした。

地元紙「The Argus」はヒュルツェラー監督が試合後に話したコメントを紹介。ヒュルツェラー監督は「スキャン（検査）の結果を待ってから明確にする必要がある」と三笘の負傷について言及し、「あまり良い状態には見えなかったが、私はポジティブに考えている。間違いなくハムストリングの負傷だ」とした。

三笘は4月の月間ベストゴール賞を受賞するなど、6月に開幕する北中米ワールドカップに向けて徐々にコンディションを上げていた。W杯のメンバー発表も5月15日に控えているなかで、まさかの事態となった。（FOOTBALL ZONE編集部）