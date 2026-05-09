守護神ラメンスが再三の好守！…攻め手欠いたマンUはサンダーランドとドローで連勝が「3」でストップ

まもなく後半がスタート🕰️



前半はビッグセーブで失点を阻止した

ユナイテッドの守護神 #ラメンス🧤



後半もゴールを守り抜き

味方の得点を待ちたいところ⚽️



🏆 プレミアリーグ第36節

⚔️ サンダーランド v マンチェスター・U

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