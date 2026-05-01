プロ・リーグ 25/26の降格プレーオフ第6節 ワーレゲムとデンデルの試合が、5月9日23:00にエリンダス・アリーナにて行われた。

ワーレゲムはイェレ・フォッセン（FW）、ジョセフ・オポク（FW）、トビアス・ヘドル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するデンデルはモハメド・ベルテ（MF）、ラグナー・オラットマングーン（MF）、ロマン・クベット（MF）らが先発に名を連ねた。

25分に試合が動く。デンデルのブライアン・ゴンサルベス（DF）がPKを決めてデンデルが先制。

しかし、41分ワーレゲムが同点に追いつく。イェレ・フォッセン（FW）のアシストからマルレー・アケ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに45+2分ワーレゲムが逆転。デンデルの選手によるオウンゴールにより2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とワーレゲムがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、

ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。ワーレゲムが2-1で勝利した。

なお、ワーレゲムは17分にローラン・ルモワーヌ（DF）に、またデンデルは29分にロマン・クベット（MF）、45分にリュック・ドフジュロル（DF）、45+6分に、49分にリュク・マライニセン（DF）、52分にクリシュトフ・コトン（MF）、84分にデズモンド・アカ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-10 01:10:51 更新