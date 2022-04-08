◇セ・リーグ 阪神1―3DeNA（2026年5月9日 甲子園）

緩急自在の投球で、7回までテンポよく凡打の山を築いた阪神・大竹が8回に暗転した。1死から連打と四球で満塁。ここから蝦名と度会に2者連続の適時打を浴び3点を失った。

7回までは散発の単打5本に抑えて二塁を踏ませず、球数68の完封ペースだっただけに悔やまれる。「（次回）いいピッチングができるように頑張るだけ」と前を向いた。

今季自己最長の8回を3失点と粘投したが、味方打線の援護がなく今季初黒星。甲子園通算20勝を手にすることはできなかった。今季5試合に登板し、防御率2・73と安定感が光る左腕に、藤川監督は「かみ合わせの問題でしょうね。ピッチングとしては十分なピッチングだと思います」とねぎらった。

《甲子園通算20勝はお預け》

○…大竹は今季5試合目で初黒星。甲子園での敗戦は昨季9月27日の中日戦以来4試合ぶり。通算19勝5敗。デーゲームに限れば、同じく昨季9月27日以来の敗戦で通算11勝2敗。

○…阪神は今季土曜日初黒星。この試合まで5勝1分けで、曜日別唯一の無敗だった。