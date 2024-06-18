◇イングランド・プレミアリーグ第36節 ブライトン3―0ウルバーハンプトン（2026年5月9日 ブライトン）

ブライトンの日本代表MF三笘薫（28）が9日、本拠でのウルバーハンプトン戦に先発出場。後半13分に負傷交代となるアクシデントが発生。6月に控えるW杯北中米大会出場へ暗雲が垂れ込めたことでネットからは「嘘でしょ」「怪我人多すぎて泣きそう」と不安の声が上がった。

3試合連続の先発出場となった三笘は前半からキレのある動きを披露。開始1分の先制ゴールに絡むなど活躍をしたが、後半に落とし穴。2―0の後半10分に左サイドで走りながらロングボールを受けた直後に左太腿裏を押さえて右手を上げて倒れ込みしばらくピッチで治療を受けるも試合には復帰できず。同13分の途中交代となり、担架は使わずゆっくりと歩いてピッチを後にした。

15日にW杯メンバー発表を控える日本代表にとっても衝撃のアクシデントにネットからは「嘘でしょ」「心配すぎる」「頼むから軽傷であってくれ」「ショックで言葉失う」と怪我の状態を心配するファンの声が続々。

他にも「三笘がいないW杯なんてありえない」「怪我人多すぎて泣きそう」「シャレにならん」「このままではW杯の楽しみが半減してしまう」「三笘VSオランダが見たかったのに…」「W杯には間に合ってほしい」などと様々な反響を呼んでいた。