ブンデスリーガ 25/26の第33節 ホッフェンハイムとブレーメンの試合が、5月9日22:30にライン・ネッカー・アレーナにて行われた。

ホッフェンハイムはティム・レンペール（FW）、バズーマナ・トゥーレ（MF）、フィスニク・アスラニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレーメンは菅原 由勢（DF）、サリム・ムサフ（FW）、ロマーノ・シュミット（MF）らが先発に名を連ねた。

5分にブレーメンの菅原 由勢（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

12分、ブレーメンが選手交代を行う。サリム・ムサフ（FW）からアイザック・シュミット（MF）に交代した。

26分に試合が動く。ホッフェンハイムのアンドレイ・クラマリッチ（FW）のアシストからバズーマナ・トゥーレ（MF）がゴールを決めてホッフェンハイムが先制。

ここで前半が終了。1-0とホッフェンハイムがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、

ここで後半終了。1-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ホッフェンハイムが1-0で勝利した。

なお、ブレーメンに所属する菅原 由勢（DF）はフル出場した。5分に退場処分を受けている。

2026-05-10 00:40:26 更新